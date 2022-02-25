Лукашенко: В Гомеле «все сидят и ждут» украинскую делегацию
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Гомеле «все сидят и ждут» украинскую делегацию. Об этом сообщает телеграм-канал лидера Беларуси «Пул Первого».
«Думатете Запад будет помогать Украине восстановиться? С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут, а страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут - будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор», - заявил Лукашенко.