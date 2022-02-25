Пресс-секретарь Зеленского: Россия настаивала, чтобы перед переговорами Украина сложила оружие

Украина отказалась от переговоров с Россией в белорусском Гомеле по нескольким причинам. Среди них - требование Москвы, чтобы украинская армия сложила оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - отметил он.

По его словам, решение российской стороны ехать в Гомель - это попытка переложить ответственность за срыв на Украину.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты", - добавил Никифоров.

Он также отметил, что Украина готова встречаться в любом нейтральном городе. Пресс-секретарь Зеленского пояснил, что у Киева есть вопросы и к тому, как была бы организована безопасность делегации: "Мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало".

"Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно скорее сесть за стол переговоров и сохранить жизни своих военных", – подчеркнул Никифоров.