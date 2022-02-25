Звезды Голливуда пожертвовали $1 млн на помощь украинским беженцам
Голливудский актер и звезда Дэдпула Райан Рейнольдс вместе со своей супругой Блейк Лайвли призвали мир поддержать украинцев и пожертвовать средства для помощи украинским беженцам. Об этом актер написал в Twitter.
Рейнольдс отметил, что они пожертвовали $1 млн на помощь украинским беженцам.
«За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили наше пожертвование до $1 млн, чтобы удвоить поддержку», — написал актер.
Голливудская актриса Блейк Лайвли также сделала заявление на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию садящейся в поезд матери с ребенком.
«УВКБ ООН на месте, помогая более чем 50 000 украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома менее чем за 48 часов. УВКБ ООН оказывает помощь в спасении жизней, а также работает с соседними странами, чтобы обеспечить защиту этих семей», — отметила она.