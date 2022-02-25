Звезды Голливуда пожертвовали $1 млн на помощь украинским беженцам

Голливудский актер и звезда Дэдпула Райан Рейнольдс вместе со своей супругой Блейк Лайвли призвали мир поддержать украинцев и пожертвовать средства для помощи украинским беженцам. Об этом актер написал в Twitter.

Рейнольдс отметил, что они пожертвовали $1 млн на помощь украинским беженцам.

«За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили наше пожертвование до $1 млн, чтобы удвоить поддержку», — написал актер.