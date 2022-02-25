Лукашенко назвал «цветочками» конфликт в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Украине необходимо прекратить, пока он не стал более масштабным. Об этом он сказал после того, как проголосовал на референдуме по Конституции, пишет РБК.

«Конфликт, который разразился в Украине, – это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. Поэтому сегодня надо прекратить войну», - сказал Лукашенко.

«Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два – будет война, а через три дня – мясорубка», - добавил он.