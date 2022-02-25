Лукашенко: Киев подталкивает нас к спецоперации по защите белорусов

Власти Украины своими действиями фактически сами подталкивают Беларусь к началу собственной спецоперации по защите своих граждан. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"Украина как будто подталкивает Беларусь к спецоперации по защите своих граждан", - подчеркнул он.

По словам главы белорусского государства, в Украине регулярно отлавливают и избивают русских и белорусов, что может подтолкнуть Минск к ответным мерам, направленным на защиту своих граждан.