Глава российской делегации: будем ждать украинцев до 15:00

«Российская делегация до 15:00 будет ждать от Киева подтверждения проведения переговоров в Гомеле». Об этом сообщил глава делегации России на переговорах Владимир Мединский.

По его словам, как только Россия получит подтверждение, делегация немедленно выдвинется в Гомель для встречи коллег.

Напомним, что ранее Кремль подтвердил, что делегация России прибыла в Гомель на переговоры с украинской стороной. Позже в своем обращении украинский президент Владимир Зеленский заявил о неготовности Украины провести переговоры в Беларуси. В ответ в Кремле заявили, что инициатором проведения переговоров в Гомеле являлся именно Киев.