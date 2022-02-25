Лукашенко: план защиты Беларуси уже разработан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что план защиты страны уже разработан, передает РИА Новости.

«Даже в этот острый период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, нет такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что планирует в ближайшее время договориться с российским руководством о переброске в страну из России дополнительного вооружения.

«В ближайшее время мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой неприемлемый ущерб, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется», - добавил Лукашенко.