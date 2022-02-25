Лукашенко: думаете Зеленский принял решение? Нет, он озвучил его, потому что зависим от внешних сил

«Это их выбор. Зря, очень зря!». Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель, передает БелТА.

По его словам, накануне он говорил об этом с российским лидером Владимиром Путиным.

«Бедный Путин. То предлагают, то назад отступают. Мне его, честно говоря, жаль. Вчера я его так убеждал, говорю: «Слушай, надо поехать». «Да не поедут они». Говорю: «Ну, не поедут - это их будет выбор». Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк».