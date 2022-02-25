В Британии заявили о возможности перетекания операции России в Украине в конфликт с НАТО

Операция в Украине может растянуться на "несколько лет" ввиду "украинского сопротивления" и западных поставок вооружения, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

"Я боюсь, что это будет долгий путь. Мы знаем, что у России сильные войска, но украинцы храбры" , - сказала она.

Трасс отметила, что Лондон продолжит поставлять оборонительное вооружение в Украину.