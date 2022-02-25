Украинская армия отбила атаки российских военных в Гостомеле и Ирпене видео
Украинские военные продолжают защиту Гостомеля и Ирпеня Киевской области от атаки российских войск, об этом пишет korrespondent.net.
Сообщается, что артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ на аэродроме в Гостомеле.
Кроме того, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по противнику.
Вместе с тем местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницького российские военные переодеваются в гражданское.
Также отмечается, что ВСУ отбили атаки противника на Ирпень. Это подтвердил мэр города.