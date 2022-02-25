Лукашенко: Россию подталкивают к третьей мировой войне

«В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Они подталкивают Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война - это все». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о санкционном давлении на Россию.

Лукашенко также отметил, что ответ Минска и Москвы на санкции Запада будет существенным, но действовать две страны будут аккуратно.

«Эти механизмы начали работать. По мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то, что в ногу - в голову, мы будем эти механизмы наращивать… Наши санкции – России и Беларуси – будут очень чувствительны», - заявил президент Беларуси.