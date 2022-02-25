Российские войска предпринимают попытку прорваться в Святошинский район Киева. Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский 27 февраля. Он находится рядом с городом Ирпень, куда российские силы прорываются из Бучи.

«По состоянию на 10:40 27 февраля на территории Приирпенья и Бучи ведутся тяжелые бои с российской армией. У них там работает техника. Они просачиваются в Святошинский район Киева. Это ирпенское направление. Но их готовятся «встречать». Мы нарастили очень большую группировку в Киеве для встречи русских», - сказал пресс-офицер.

Населению не следует выходить на улицу и желательно находиться в укрытии. Станции метро и подвалы сегодня - наиболее безопасное место, добавил он.