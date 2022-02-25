Зеленский: «Они собираются еще больше бомбить украинские города...»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинских городов в ходе войны России с Украиной тянут на международный трибунал. Украинская сторона фиксирует военные преступления российской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"...Все эти преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши мужественные защитники", - заявил президент Украины.

"Они врали, что не будут трогать гражданское население. Но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Зеленский.

"Мы должны называть вещи своими именами. Преступные действия России против Украины носят признаки геноцида. Об этом я говорил с генсеком ООН. Мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН", - заявил украинский лидер.

"Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли подлинное лицо... Они собираются еще больше бомбить наши украинские города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить", – сказал президент Украины.