В Украине погибли четыре азербайджанца
В ходе событий в Украине погибли четыре азербайджанца, сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Украине.
Отмечается, что подробности гибели азербайджанцев выясняются.
В ходе событий в Украине погибли четыре азербайджанца, сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Украине.
Отмечается, что подробности гибели азербайджанцев выясняются.
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