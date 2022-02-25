Минобороны Украины назвало потери России в ходе боевых действий

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала суммарные ориентировочные потери российских войск за трое предыдущих суток в Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По данным оборонного ведомства Украины, за время военной операции в Украине российская армия потеряла 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных машин, 49 пушек, 1 ЗРК «Бук», 4 «Града», 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, 2 беспилотника, 2 корабля и множество средств ПВО.

Маляр также назвала приблизительное количество убитых военных. По информации Минобороны Украины, Россия потеряла около 4300 личного состава в ходе боевых действий.