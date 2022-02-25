Какие страны закрыли небо для России

Германия, Австрия, Ирландия, Исландия, Дания и Бельгия закроют воздушное пространство для российских самолетов. О таком решении сообщили премьер-министр Бельгии Александр де Кро, глава МИД Дании Йеппе Кофод, министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир и глава МИД Ирландии Саймон Ковеней, передает «Дождь».

Они призвали поступить так же все страны Евросоюза, соответствующие меры обсудят на совещании министров иностранных дел стран ЕС. В Минтрансе Германии сообщили, что закрывают воздушное пространство на три месяца.

Уже 16 стран Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний: ранее о таких же мерах объявили Финляндия, Швеция, Словения, Латвия, Литва, Румыния, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Болгария. В свою очередь, Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, а также для самолетов, принадлежащих или находящихся в аренде у Великобритании.