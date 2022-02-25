МВД Украины запустило сайт для поиска пленных и убитых российских солдат

Министерство внутренних дел запустило сайт 200rf.com, на котором будут обнародованы фото и документы российских военных, убитых либо взятых в плен в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко на брифинге в воскресенье, 27 февраля, пишет korrespondent.net.

"Граждане России, вы знаете, что Россия начала войну против Украины, и 150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых - несколько тысяч, многие попали в плен. Видео вы можете увидеть на наших ресурсах", - сказал советник.

По его словам, на указанном сайте будут выкладывать данные о военных РФ, чтобы родственники могли их идентифицировать. Также для посетителей сайта предусмотрена обратная связь.