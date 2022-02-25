Лукашенко: Донбасс и Крым? Так они не украинские

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к Украине, призвал страну быть такой же страной, как и Беларусь, - без ядерного оружия.

«Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия... Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить», - сказал Лукашенко, комментируя требования России к украинским властям.

В продолжении темы белорусский лидер отметил, что Донбасс и Крым уже не украинские.

«Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму - так они уже не украинские. Проекты решений, которые в настоящее время предлагает к переговорам Россия, - «это уже все есть». Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину», - добавил Лукашенко.