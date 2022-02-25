Глава МИД Германии: «Никакие санкции не остановят безумие в Украине»‎

Никакие санкции, даже отключение российских банков от SWIFT, не остановят «безумие»‎ в Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая во время экстренного заседания Бундестага, посвященного событиям в Украине, передает ТАСС.

«При этом мы должны быть честными, и горькая реальность: санкции не могут сейчас остановить это безумие, в том числе SWIFT. И наши меры не должны прежде всего затронуть жителей России, которые как не хотят, так и не отвечают за эту войну», - сказала Бербок.

Глава ведомства подчеркнула, что масштабный европейский санкционный пакет нацелен на руководство в Москве и его окружение.