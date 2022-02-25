Европейские сборные отказываются играть с Россией

Чехия вслед за Швецией и Польшей отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ-2022 по футболу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Чешский футбольный союз.

«Сборная Чехии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года не примет участия в возможном матче против России», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Союз ведет соответствующие переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).