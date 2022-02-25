Зеленский поговорил с Лукашенко обновляется
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Новость дополняется.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Новость дополняется.
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