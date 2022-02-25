В Харькове сдались в плен десятки российских военных фото
В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских военных. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов.
"Российские военнослужащие, взятые в плен, рассказывают о полном изнеможении и деморализации. Они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды. У техники нет запасов горючего", — говорится в сообщении Синегубова.