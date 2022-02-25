Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

"В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям", - цитирует премьер-министра ТАСС.

Он также отметил, что Токио вслед за Западом примет санкции против Путина.