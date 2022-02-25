Премьер Израиля предложил Путину посредничество по Украине новость дополнена
Премьер Израиля Нафтали Беннет предложил президенту РФ Владимиру Путину посреднические усилия по Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно сообщению, президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о ходе военной операции в Украине.
Путин заявил Беннету, что РФ готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью, сообщили в пресс-службе Кремля.