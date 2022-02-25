Российский миллиардер не поддержал войну против Украины

«Я родился в западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители – граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия и для тех, и для других», - написал он.

В письме сотрудникам инвестиционной фирмы LetterOne, совладельцем которой он является, Фридман назвал войну в Украине «трагедией» и призвал предотвратить кровопролитие.

Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, выступившим за прекращение военных действий в Украине, передает BBC.

Фридман подчеркнул, что не выступает с политическими заявлением, будучи ответственным бизнесменом.

«Я не выступаю с политическими заявлениями. Я бизнесмен с ответственностью перед тысячами сотрудников в России и Украине. Я убежден, что война никогда не может быть решением. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациям, которые были братскими сотни лет», – продолжил Фридман.

По его словам, сейчас разрешение ситуации выглядит пугающе далеким.

«Но я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание заключается в том, чтобы кровопролитие остановилось. Я уверен, что мои деловые партнеры с этим согласны», - заключил миллиардер.