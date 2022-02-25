Украинский Генштаб обратился к российским военным

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк обратился к российским военным с призывом сложить оружие, передает Интерфакс-Украина.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой", - сказал Мойсюк в своем видеообращении, обнародованном в фейсбук.

Он также призвал российских солдат "идти защищать свою родину, а не разрушать нашу".