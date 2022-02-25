Российские военные захватили два украинских судна

«Вчера, объявив контртеррористическую операцию в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС России захватили в плен еще два гражданских украинских судна». Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что танкер «Афина», находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил по открытому каналу связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю России для проведения досмотра.

«Об этом судовладелец танкера «Афина» немедленно сообщил во все компетентные органы в Украине. Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогичной смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз «Принцесса Николь» из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них отключили АИС, они прекратили выходить на связь», - отметили в ведомстве.