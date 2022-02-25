Глава делегации России Владимир Мединский подчеркнул, что они готовы к переговорам в любое время суток с целью достижения мира.

В офисе президента Украины также подтвердили, что делегация страны едет на переговоры с Россией без предварительных условий. Также у Зеленского заявили о том, что переговоры пройдут на украино-белорусской границе в районе реки Припять.

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«Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области Беларуси. Делегация России едет туда». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, делегация уже собиралась уезжать, но буквально около трех часов поступила информация с украинской стороны о заинтересованности и подтверждение проведения переговоров.

Он уточнил, что переговоры пройдут в Гомельской области.

«Сейчас прорабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная территория в Гомельской области для украинской стороны. Украинской делегации будет обеспечена максимальная безопасность», - добавил Мединский.

В свою очередь, в Национальном пресс-центре Беларуси сообщили, что делегация Украины выехала на переговоры в Гомель.