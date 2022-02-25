Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику Генштаб ВСУ
Правительство Румынии решило отправить в Украину боеприпасы и военную технику, а также выразило готовность принять раненых, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что представитель правительства Румынии Дан Кербунару заявил, что Румыния также поможет Украине топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов более чем на 3 млн евро.
Правительство Румынии также выразило готовность принять раненых украинцев в военных госпиталях.