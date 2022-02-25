Макрон обратился к белорусам

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам Беларуси. Соответствующее сообщение было размещено в его Telegram-канале.

"Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Белорусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу", – отмечается в обращении.

Ранее Лукашенко допустил размещение в Беларуси ядерного оружия. Он заявил, что Беларусь обратится к России с просьбой вернуть ей ядерное оружие, если США разместят его в Польше или Литве.