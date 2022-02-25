Владимир Путин в ответ на недружественные высказывания высокопоставленных лиц стран НАТО приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает Коммерсант.

По словам российского президента, «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере», но и «нелегитимные санкции».

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — подчеркнул Путин.

На сайте Минобороны РФ уточняется, что стратегические силы сдерживания (СНС) — это основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Основу СНС составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.