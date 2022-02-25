Шольц подтвердил: Германия сократит потребление российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Bild заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России и даже отказаться от него.

По словам главы немецкого правительства, для этого в Германии будут построены два терминала по получению и регазификации сжиженного газа. Он добавил, что страна также создаст стратегический резерв газа.

«Мы будем менять курс с тем, чтобы преодолеть нашу зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей», — заявил Олаф Шольц.

Он также заверил, что Россия заплатит большую цену за начало войны в Украине.