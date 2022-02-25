Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских судов
Евросоюз рассматривает закрытие европейских портов для судов из России. Об этом сообщил журналист RFE/RL Рикард Йозвяк в Twitter.
«Европейский чиновник подтвердил, что закрытие портов ЕС для судов из России также рассматривается», — написал он.
Йозвяк отметил, что три четверти членов ЕС уже приняли решения о закрытии воздушного пространства для России.
and an EU official confirms that closing EU ports for ships from #Russia is also under consideration. #Ukraine https://t.co/7n3Te3BXkB— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2022