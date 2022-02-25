Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских судов

Евросоюз рассматривает закрытие европейских портов для судов из России. Об этом сообщил журналист RFE/RL Рикард Йозвяк в Twitter.

«Европейский чиновник подтвердил, что закрытие портов ЕС для судов из России также рассматривается», — написал он.

Йозвяк отметил, что три четверти членов ЕС уже приняли решения о закрытии воздушного пространства для России.