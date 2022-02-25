Кум Путина сбежал из-под домашнего ареста

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Один из непрофильных заместителей генпрокурора, а также советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил эту информацию.

По данным источников издания ZN.UA, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом. Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не оказалось.

Отмечается, что достоверность информации неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Так как он не имеет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.