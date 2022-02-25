Кадыров назвал действия России в Украине «медленными» и призвал к крупномасштабным операциям

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал военную операцию России в Украине слишком медленной и призвал начать «крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать» и крупные города Украины нельзя «очистить на одних «Тиграх» «Уралах» и УАЗиках».

«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна», - написал он.