Словакия отправит в Украину системы ПВО
Кабмин Словакии принял решение об отправке в Украину системы ПВО и противотанковых снарядов на общую сумму 4,5 млн евро, сообщил на пресс-конференции глава Минобороны Ярослав Надь.
"Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине. Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке в Украину военных материалов на общую сумму 4,5 млн евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов", - сказал Надь, которого цитирует РИА Новости.