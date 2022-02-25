Минобороны России обвиняет Киев в применении фосфорных боеприпасов

Украинские военные начали массово применять запрещенные боеприпасы с фосфором в пригородах Киева близ аэродрома Гостомель, занятого подразделениями российской армии. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Также в Минобороны РФ заявили, что войска так называемой "ЛНР" продвинулись на 56 км вглубь территории Украины.

По словам Конашенкова, в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления.

Конашенков сообщил, что в Мариуполе штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей.

При этом о каких-либо потерях российских вооруженных сил Минобороны РФ не сообщает.