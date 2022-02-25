Российские войска сожгли самый большой самолет в мире

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен самый большой транспортный самолет мира – Ан-225 «Мрия». Об этом пишет «Радио Свобода».

Издание отмечает, что два сотрудника предприятия, где находился самолет, сообщили, что в результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен самолет «Мрия».

Источники также предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась «Мрия».