МИД: Украина не собирается сдаваться после переговоров с Россией

То, что РФ готова проводить переговоры без любых предварительных условий, ультиматумов и требований – уже победа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, факт, что Россия готова проводить переговоры без любых предварительных условий, без любых ультиматумов, без любых требований, направленных Украине, уже победа для Украины», - приводит Интерфакс-Украина слова украинского министра.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается сдаваться и капитулировать в результате переговоров с Россией, а хочет послушать и сказать свое мнение. По его словам, Украина не капитулирует и не отдаст ни дюйма своей территории.