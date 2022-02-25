Минобороны: часть армии Беларуси отправлена к границе с Украиной

Часть белорусских войск выведена к границе с Украиной для ее охраны, сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах – начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, информация, распространяемая в интернете по поводу участия ВС Беларуси в операции, проводимой Россией в Донбассе, не соответствует действительности.

Помощник министра обороны также отметил, что некоторые части ВС Беларуси направлены в настоящее время на белорусско-украинскую границу. По его словам, "часть сил и средств выведена для усиления границы с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок вооружений, оружия и боеприпасов".