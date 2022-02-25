США отреагировали на приказ Путина привести силы сдерживания в особый режим

Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания России реакцией на угрозы, «которых не существует».

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», – заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC, передает РИА Новости.

По ее словам, «прежде всего это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию».

Ранее в воскресенье Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим несения службы. По словам Путина, «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере», но и «нелегитимные санкции». «Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», - подчеркнул Путин.