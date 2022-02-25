Дуров пригрозил выключить Telegram в России и Украине

«Администрация мессенджера Telegram рассмотрит возможность ограничения работы телеграм-каналов в России и Украине на время военных действий». Об этом заявил основатель платформы Telegram Павел Дуров.

По его словам, телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с войной, и у администрации мессенджера нет возможности проверять все публикации на достоверность.

Дуров также призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться «к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время».

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», - резюмировал Павел Дуров.