Офис Зеленского: в Украине относительная тишина

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе брифинга заявил, что по всей Украине «относительная тишина», кроме Волновахи и северо-запада Киева.

С его слов, ситуация развивается так. Сейчас по всей Украине относительно тише, кроме Волновахи, которую украинские войска опять взяли контратакой. Кроме того, на северо-западных окраинах Киева продолжается наступление отдельными группами, но Украина отвечает.

Арестович считает, что российские военные перешли в тактическое отступление по меньшей мере на отдельных участках. «Противник выдохся и последние боеспособные части бросил на Киев, чтобы хотя бы взять его окраины и заявить о какой-то победе», - заявил он.

Харьков взять не удалось, говорит Арестович. А возможного участия белорусских военнослужащих в конфликте Арестович не опасается.