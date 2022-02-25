Баку является приоритетным вариантом проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между московским «Спартаком» и немецким «Лейпцигом», заявил руководитель пресс-службы российского клуба Дмитрий Зеленов.

В пятницу исполком УЕФА на внеочередном собрании обязал российские и украинские клубы, а также сборные обеих стран проводить домашние матчи на нейтральной территории.

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» - Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждем конкретики», - сообщил журналистам Зеленов.

Первая встреча пройдет 10 марта в Германии, ответная состоится на нейтральном поле 17 марта.