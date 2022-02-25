Зеленский не верит в успех переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между Украиной и Россией, проходящие на украинско-белорусской границе. Он заявил, что не очень верит в исход этой встречи, передает РБК-Украина.

«Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс», - заявил Зеленский во время своего видеообращения.