Житомир обстреляли с территории Беларуси

Ракетный удар с белорусской территории был нанесен по аэропорту в украинском городе Житомир, сообщается в Телеграм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), передает Интерфакс-Украина.

В сообщении говорится, что по аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси.

О том, что с территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты «Искандер», сообщил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram. «Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17:00», - написал Геращенко в телеграмме.