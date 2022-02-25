В Москве впервые признали потери среди российских военных

Минобороны России впервые с начала военных действий в Украине признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые. Количество потерь в ведомстве не назвали, но заявили, что их «многократно» меньше, чем среди «националистов и украинских вооруженных сил».

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», - заявил на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Также ведомство признало, что несколько военнослужащих были захвачены в плен. По данным Минобороны, к пленным украинские военные применяют пытки и истязания.