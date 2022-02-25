«Долгий и предметный»: Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за два года провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом глава украинского государства сообщил в воскресенье, 27 февраля, пишет украинское издание Корреспондент.net.

Зеленский отметил, что разговор был долгим и очень предметным. «Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом», – сказал Зеленский

По его словам, Лукашенко обратился, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припяти без всяких условий. «Моя задача как президента – защитить наше государство. И вы увидели в течение этих жестких дней, как мы эту задачу выполняем», – резюмировал Зеленский.