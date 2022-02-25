Евросоюз вводит санкции и против Беларуси

Евросоюз введет новые санкции против Беларуси, в том числе ограничит экспорт из этой страны, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс.

"Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали, - сказала она. - Мы также расширим на Беларусь ограничения на экспорт товаров двойного назначения, которые мы ранее представили для России".

По словам фон дер Ляйен, дополнительно под санкции подпадут те граждане Беларуси, которые, по данным ЕС, помогают России проводить военную операцию в Украине.

В то же время в Минске отрицают, что белорусские военные участвуют в этой операции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, белорусский лидер Александр Лукашенко заверил его по телефону, что Беларусь не будет страной, откуда на Украину идут войска и летят самолеты и ракеты.