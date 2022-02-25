Турция закроет Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины

Турция закроет военным кораблям России и Украины проход через Босфор и Дарданеллы. Анкара действует в соответствии с конвенцией Монтре, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk, сообщает Cumhuriyet.

Чавушоглу заявил, что Турция будет неукоснительно соблюдать статью 19 конвенции.

«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция будет соблюдать положение Конвенции Монтрё по отношению к сторонам конфликта.

Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи. Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.